F.1: Gp Ungheria, Sainz 'Nessuna gomma andava bene' (Di domenica 31 luglio 2022) Per il pilota Ferrari in Ungheria le cose non sono andate come previsto BUDAPEST (Ungheria) - "Oggi è chiaro che c'era qualcosa che non andava, venerdì eravamo veloci mentre in qualifica non abbiamo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) Per il pilota Ferrari inle cose non sono andate come previsto BUDAPEST () - "Oggi è chiaro che c'era qualcosa che non, venerdì eravamo veloci mentre in qualifica non abbiamo ...

Agenzia_Ansa : F1: da decimo a primo, in Ungheria vince Verstappen. Il leader del mondiale sul podio con le Mercedes di Hamilton e… - SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - sportli26181512 : Binotto dopo il GP di Ungheria: 'Strategia gomme sbagliata, ma Ferrari non andava'. VIDEO: Mattia Binotto ha parlat… - SportRepubblica : Verstappen super, parte 10° e vince in Ungheria. Disastro Ferrari: Sainz 4°, Leclerc 6° - FormulaPassion : #Ferrari, #Sainz: “Venerdì pensavamo di dominare, poi il meteo ha cambiato tutto” #F1 #HungarianGP ???? -