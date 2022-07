Elezioni: Letta a Meloni, 'per fortuna non eravate voi al governo durante pandemia' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma 31 lug (Adnkronos) - "Dico solo che per fortuna non eravate al governo durante la #pandemia. I #giovani rischiavano poco ma contagiavano come gli altri. Si sono sacrificati per salvare la vita di tanti più fragili. La forza della società italiana è la #solidarietà non il salvarsi ognuno per conto proprio". Lo scrive su Twitter Enrico Letta, replicando a un tweet di Giorgia Meloni sulla pandemia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma 31 lug (Adnkronos) - "Dico solo che pernonalla #. I #giovani rischiavano poco ma contagiavano come gli altri. Si sono sacrificati per salvare la vita di tanti più fragili. La forza della società italiana è la #solidarietà non il salvarsi ognuno per conto proprio". Lo scrive su Twitter Enrico, replicando a un tweet di Giorgiasulla

