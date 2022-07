Come tracciare la valigia ed evitare di perderla (Di domenica 31 luglio 2022) La perdita della valigia è un rischio possibile, quando si parte per le vacanze, quest’anno, a causa dei disservizi sempre più numerosi negli aeroporti, sembra essere ancora più probabile. Ecco perché potrebbe essere utile proteggere il proprio bagaglio sfruttando alcune soluzioni tecnologiche oggi disponibili, che fortunatamente sono alla portata di tutti. In collaborazione con MisterGadget.Tech abbiamo preparato una selezione dei dispositivi che possono essere utilizzati per tracciare la valigia: il più popolare è Apple AirTag, ma ci sono molteplici alternative, che in alcuni casi sono più affidabili e offrono un servizio più completo. Cos’è Apple AirTag? AirTag di Apple è un accessorio dalle dimensioni davvero piccole che supporta la connessione Bluetooth e consente a chi possiede un iPhone di ritrovare gli oggetti (borse, zaini, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 luglio 2022) La perdita dellaè un rischio possibile, quando si parte per le vacanze, quest’anno, a causa dei disservizi sempre più numerosi negli aeroporti, sembra essere ancora più probabile. Ecco perché potrebbe essere utile proteggere il proprio bagaglio sfruttando alcune soluzioni tecnologiche oggi disponibili, che fortunatamente sono alla portata di tutti. In collaborazione con MisterGadget.Tech abbiamo preparato una selezione dei dispositivi che possono essere utilizzati perla: il più popolare è Apple AirTag, ma ci sono molteplici alternative, che in alcuni casi sono più affidabili e offrono un servizio più completo. Cos’è Apple AirTag? AirTag di Apple è un accessorio dalle dimensioni davvero piccole che supporta la connessione Bluetooth e consente a chi possiede un iPhone di ritrovare gli oggetti (borse, zaini, ...

