sportli26181512 : Cagliari pronto a trattenere Nandez e Rog: pretendenti scoraggiate: Secondo L'Unione Sarda, la Sampdoria non sarebb… - CagliariNews24 : Leeds Cagliari, Lapadula pronto a esordire con la maglia rossoblù - CentotrentunoC : #Cagliari Calcio ?? Dopo tre stagioni in crescendo a #Olbia Nunzio #Lella è pronto a conquistare #Liverani ??Sarà l'… - Loscoindividuo : Cmq si prospetta una gran bella stagione…ricca di soddisfazioni…il #Toro quest’anno sarà il nuovo Genoa (o Cagliari… - teoocchiuto : Ernesto #Torregrossa a un passo dal ritorno al #Pisa: definito la scambio con Leverbe che va a Genova, sponda… -

Cagliari News 24

Commenta per primo Secondo L'Unione Sarda , la Sampdoria non sarebbe del tutto convinta dell'investimento da 6 milioni per riportare in Serie A Marko Rog , e così ilsi sta preparando a tenere in Serie B sia lui sia Nahitan Nandez ., GATTINO NON VEDENTE SALVATO DALLE AUTO IN CORSA, CERCA FAMIGLIA. Blu è un piccolissimo ... È stato curato e adesso èper essere accolto da una persona amorevole, che metta in primo piano ... Leeds Cagliari, Lapadula pronto a esordire con la maglia rossoblù Secondo L'Unione Sarda, la Sampdoria non sarebbe del tutto convinta dell'investimento da 6 milioni per riportare in Serie A Marko Rog, e così il Cagliari si sta preparando a tenere in Serie B sia lui ...Mattéo Tramoni ha le idee chiare sul suo futuro; il giocatore del Cagliari, in un'intervista per Corse Matin si dichiara pronto al ...