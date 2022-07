Binotto: 'Non è colpa della strategia, la macchina non andava' (Di domenica 31 luglio 2022) La Ferrari esce con le ossa rotte dal GP d'Ungheria 2022, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito dell'Hungaroring alle porte di Budapest. Mattia Binotto, team principal della Ferrari,... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) La Ferrari esce con le ossa rotte dal GP d'Ungheria 2022, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito dell'Hungaroring alle porte di Budapest. Mattia, team principalFerrari,...

AndreaBricchi77 : Non darei a Binotto nemmeno la responsabilità di tagliarmi l’erba in giardino. Che disastro. Che totale improvvisaz… - AndreaBricchi77 : Io, se fossi Binotto, mi vergognerei e mi dimetterei. Lui invece fa il fenomeno. I risultati non interessano più a… - tancredipalmeri : Jep Binotto: “Io non volevo solo vincere Gran Premi. Volevo avere anche il potere di rovinarli agli altri” #HungarianGP - coloroto : RT @araujopampanin: Binotto si è fatto umiliare ai microfoni da Vanzini e da Leclerc, in pista da redbull e mercedes, ma ancora non si è da… - BadMedic : #Binotto ha detto che al prossimo Gran Premio per essere sicuri di non sbagliare faranno partire #Leclerc con una g… -