Barcollavano Riccione | tragedia in stazione | due ragazze falciate e uccise dal treno

(Di domenica 31 luglio 2022) Una terrificante: due, non ancora identificate, sono state investite eda unAlta Velocità in transito presso ladella nota località della riviera romagnola. Il convoglio era diretto a Milano. La disgrazia è avvenuta intorno alle 7 del mattino. Stando alle prime informazioni, le due giovani erano state viste arrivare inbarcollando, per poi provare ad attraversare i binari. Subito sono iniziati gli accertamenti da parte della Polizia Ferroviaria. Tra Rimini e Cattolica il traffico ferroviario è stato sospeso: in direzione di Ancona si stanno predisponendo dei servizi sostitutivi ai treni regionali con dei bus.