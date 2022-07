“Aveva qualcosa in bocca”. Morte del piccolo Nicolò, il terribile sospetto del padre (Di domenica 31 luglio 2022) Una tragedia atroce quella che ha colpito la comunità di Longarone, a Belluno. Il piccolo Nicolò morto dopo il parco giochi. Ma ora la domanda che tutti si fanno è: come è morto? Emergono dei dettagli davvero terribili dall’ospedale dove il piccolo è stato ricoverato nel tentativo di rianimarlo. Sembra infatti che il papà del piccolo lo ha trovato con la bocca sporca di terriccio: la sua spiegazione è che potrebbe aver raccolto, e probabilmente ingerito, qualcosa da terra. E la domanda sorge sponeva: di cosa si tratta? Quello che è successo dopo lo sappiamo fin troppo bene. I due sono rientrati a casa, a Longarone (Belluno). Poco dopo il bambino ha manifestato segni di insofferenza grave. A quel punto i genitori si sono allarmati vedendo che il figlioletto peggiorava a vista ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Una tragedia atroce quella che ha colpito la comunità di Longarone, a Belluno. Ilmorto dopo il parco giochi. Ma ora la domanda che tutti si fanno è: come è morto? Emergono dei dettagli davvero terribili dall’ospedale dove ilè stato ricoverato nel tentativo di rianimarlo. Sembra infatti che il papà dello ha trovato con lasporca di terriccio: la sua spiegazione è che potrebbe aver raccolto, e probabilmente ingerito,da terra. E la domanda sorge sponeva: di cosa si tratta? Quello che è successo dopo lo sappiamo fin troppo bene. I due sono rientrati a casa, a Longarone (Belluno). Poco dopo il bambino ha manifestato segni di insofferenza grave. A quel punto i genitori si sono allarmati vedendo che il figlioletto peggiorava a vista ...

