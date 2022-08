Atp Umago 2022, Sinner batte Alcaraz e vince torneo (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il torneo Atp di Umago 2022 (terra battuta). L’azzurro, 20 anni, in finale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sinner, numero 2 del tabellone, batte la prima testa di serie per 6-7 (5-7), 6-1, 6-1 replicando il successo ottenuto un mese fa a Wimbledon. L’altoatesino conquista il primo titolo stagionale e il sesto della carriera. Dopo aver ceduto il primo set, Sinner cambia marcia e non lascia praticamente nulla al rivale chiudendo in 2h25?. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – JannikilAtp di(terra battuta). L’azzurro, 20 anni, in finale sconfigge lo spagnolo Carlos, numero 2 del tabellone,la prima testa di serie per 6-7 (5-7), 6-1, 6-1 replicando il successo ottenuto un mese fa a Wimbledon. L’altoatesino conquista il primo titolo stagionale e il sesto della carriera. Dopo aver ceduto il primo set,cambia marcia e non lascia praticamente nulla al rivale chiudendo in 2h25?. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

