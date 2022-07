WWE | È ripartita la giostra di Brock Lesnar | Theory trattato come una bambola di pezza

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 30 luglio 2022) Si è parecchio divertitonel finale della puntata di Smackdown di ieri sera. Arrivato a terrorizzare Paul Heyman durante il suo promo, l’ex campione è stato attaccato da. Mal gliene incolse: la bestia ha iniziato a colpire il Money In The Bank in carica con una serie di suplexfosse unadi. Si è aggiunto al divertimento anche Drew McIntyre, che ha beccatocon la Claymore. Alla fine, faccia a faccia tra McIntyre eper concludere l’episodio.si diverte conAfter being sent to Suplex City by @, @1 gets hit with a CLAYMORE from @DMcIntyreWWE! Are we looking into the future? ...