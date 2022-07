Vaiolo delle scimmie, in Spagna i primi due morti in Europa: quasi 4.300 contagi, 120 ricoverati (Di sabato 30 luglio 2022) Il ministero della Salute spagnolo ha confermato oggi 30 luglio un secondo decesso a causa del Vaiolo delle scimmie. Già ieri, 29 luglio, il governo spagnolo aveva annunciato il primo morto in Europa. Quest’ultimo è avvenuto nella Comunità Valenciana a causa di un’encefalite sviluppatasi a seguito della contrazione dell’infezione. La Spagna è tra i paesi europei con più casi di contagio di Monkeypox e, al 29 luglio, i positivi confermati salgono a 4.298 unità, secondo quanto riporta l’ultimo bollettino epidemiologico della sanità spagnola. Gran parte dei casi si registrano a Madrid e in Catalogna. Dei 3.750 casi di cui si hanno informazioni disponibili in merito, 120 persone sono state portate in ospedale per essere ricoverate (il 3,2% del totale). Il Vaiolo ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Il ministero della Salute spagnolo ha confermato oggi 30 luglio un secondo decesso a causa del. Già ieri, 29 luglio, il governo spagnolo aveva annunciato il primo morto in. Quest’ultimo è avvenuto nella Comunità Valenciana a causa di un’encefalite sviluppatasi a seguito della contrazione dell’infezione. Laè tra i paesi europei con più casi dio di Monkeypox e, al 29 luglio, i positivi confermati salgono a 4.298 unità, secondo quanto riporta l’ultimo bollettino epidemiologico della sanità spagnola. Gran parte dei casi si registrano a Madrid e in Catalogna. Dei 3.750 casi di cui si hanno informazioni disponibili in merito, 120 persone sono state portate in ospedale per essere ricoverate (il 3,2% del totale). Il...

