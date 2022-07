USA: Camera approva il divieto alle armi d’assalto (Di sabato 30 luglio 2022) La Camera USA approva il divieto alle armi d’assalto. Esulta il presidente Biden. Tuttavia il disegno di legge è destinato a naufragare in Senato. Camera USA approva il divieto alle armi d’assalto? La Camera dei rappresentanti deli USA ha approvato un disegno di legge che vieta le armi d’assalto. In particolare, vieterebbe la vendita, l’importazione, Leggi su periodicodaily (Di sabato 30 luglio 2022) LaUSAil. Esulta il presidente Biden. Tuttavia il disegno di legge è destinato a naufragare in Senato.USAil? Ladei rappresentanti deli USA hato un disegno di legge che vieta le. In particolare, vieterebbe la vendita, l’importazione,

