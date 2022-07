Tottenham-Roma | dove vedere la sfida in tv e streaming

(Di sabato 30 luglio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercandotv. Il match è in programma nella serata di sabato 30 luglio alle ore 20.15. I giallorossino gli Spurs di Antonio Conte, per un match che vedrà l’esordio di Paulo Dybala con la maglia giallorossa. L’argentino punta a diventare la stella Calcio e Finanza.

sportface2016 : #Tottenham, #Conte: 'Noi e la #Roma dobbiamo lottare contro le superpotenze del calcio' - sportface2016 : #RomaTottenham ad #Haifa, #Amnesty invia ai giallorossi un rapporto sull'apartheid di #Israele contro i palestinesi - AliprandiJacopo : La Roma è rientrata questa mattina alle 3 nella capitale: oggi giorno libero, ripresa lunedì pomeriggio Mercoledì… - ciruolo_michele : @ogginunmarzo @jerryscottismo @Interistadoc10 @angelomangiante Col Chelsea: risoluzione del contratto quando era al… - LALAZIOMIA : Roma: Abraham, 'Io e il Tottenham, mille battaglie' - Lazio - -

1 Ilavrebbe fatto di Zaniolo l'obiettivo primario nella loro lista trasferimenti, rimane però in corsa anche la Juventus. Lachiederebbe circa 50 milioni di euro. Lo riporta The Sun....00 Leeds United - Wolves 16:00 Newcastle - Nott'm Forest 16:00- Southampton 18:30 ...su Belotti Nessuno vuole Cristiano Ronaldo: rivolta all'Atletico Madrid Cristiano Ronaldo, distrutta ...Antonio Conte, intervenuto in conferenza in vista della prossima amichevole tra il suo Tottenham e la Roma, torna a parlare del suo rapporto col tecnico giallorosso José Mourinho.Antonio Conte e Josè Mourinho si ritroveranno domani in occasione dell'amichevole tra il Tottenham e la Roma. Alla vigilia, il tecnico italiano degli Spurs ha ...