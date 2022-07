Star Wars: chiarimenti sulla memoria di C-3PO dopo Episodio III (Di sabato 30 luglio 2022) Star Wars. Al termine di Episodio III – La vendetta dei Sith fu cancellata la memoria di C-3PO. Il droide aveva informazioni preziose e delicate. Cadendo nelle mani dell’Impero, avrebbe potuto mettere in pericolo la vita dei gemelli Skywalker e complicato i piani dell’Alleanza Ribelle. Tutti i suoi ricordi sono andati veramente perduti? La storia Leggi su starwarsnews (Di sabato 30 luglio 2022). Al termine diIII – La vendetta dei Sith fu cancellata ladi C-3PO. Il droide aveva informazioni preziose e delicate. Cadendo nelle mani dell’Impero, avrebbe potuto mettere in pericolo la vita dei gemelli Skywalker e complicato i piani dell’Alleanza Ribelle. Tutti i suoi ricordi sono andati veramente perduti? La storia

StarWars_Italia : Mark Hamill (Luke Skywalker) Gary Kurtz (produttore) e Carrie Fisher (Leia Organa) sul set di Star Wars: Una Nuova… - SeniorViga : Ho festeggiato i 25 anni di matrimonio. Alla fine della piccola cerimonia il sacerdote (milanista): “Carlo metti ne… - StarWarsIT : Quale fra questi colori di spade laser non è canon in Star Wars? - sleepydiluc : @hangelics AKDHDHSJDJSJSJFJDJS THANK YOU ULTIMATE STAR WARS FAN?? - moviestruckers : #TaronEgerton spiega perché non ha interpretato Ciclope in #XMen e Han Solo nello spin-off di #StarWars -