SSP Most: Dominique Aegerter dichiarato unfit per Gara 2 (Di sabato 30 luglio 2022) Il primo round della Supersport dell'appuntamento di Most non ha lesinato sorprese, dal primo podio di Stefano Manzi, alla vittoria di Lorenzo Baldassarri , che coincide con l'interruzione della ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 30 luglio 2022) Il primo round della Supersport dell'appuntamento dinon ha lesinato sorprese, dal primo podio di Stefano Manzi, alla vittoria di Lorenzo Baldassarri , che coincide con l'interruzione della ...

motosprint : #SSP Most: Dominique #Aegerter dichiarato unfit per Gara 2 ?? - zazoomblog : SSP Most: Baldassarri fa il vuoto in Gara 1 primo podio per Manzi - #Most: #Baldassarri #vuoto #primo - gponedotcom : SSP - Doppietta italiana in Repubblica Ceca. Triumph ritorna sul podio dopo 10 anni. Brutto incidente alla prima cu… - motosprint : SSP Most: Baldassarri fa il vuoto in Gara 1, primo podio per Manzi ?? - motosprint : #SSP, la Superpole a Most è firmata da Baldassarri su Caricasulo e Bulega ?? -