Saburo Teshigawara | tensione dolente verso la bellezza

ilmanifesto : La nuova creazione di Saburo Teshigawara, Leone d'Oro alla Carriera, alla Biennale danza. Francesca Pedroni sul man… - MarinaZaniboni1 : Il neo premiato alla Biennale di Venezia, Saburo Teshigawara, è a Ferrara il 6 novembre - ilfoglio_it : La Biennale di Venezia premia l’inafferrabile coreografo giapponese Saburo Teshigawara. La sfida di riadattare il c… - ilfoglio_it : La Biennale di Venezia premia l’inafferrabile coreografo giapponese Saburo Teshigawara. La sfida di riadattare il c… - RobyCarvi : SABURO TESHIGAWARA È LEONE D’ORO ALLA CARRIERA LA ... -

di Valeria Crippa A svettare nei primi giorni come straordinario snodo tra passato e futuro è stato " Swing ", lo spettacolo - laboratorio diSterza verso il pubblico dei più giovani la nuova edizione della Biennale Danza diretta da Wayne McGregor, in programma in laguna con un gran finale che celebra i cinquant'anni del ...... presenta un ricco cartellone con i migliori nomi del balletto contemporaneo sino al 31 luglio (ben 9 prime mondiali, fra cui le nuove creazioni del Leone d'Oroe del Leone d'...A svettare nei primi giorni come straordinario snodo tra passato e futuro è stato «Swing», lo spettacolo-laboratorio di Saburo Teshigawara ...Ultimo weekend di spettacoli con molte novità e uno spazio al "vouging", la danza di strada che impazza negli Usa ...