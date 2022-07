Roma, controlli a tappeto nel distretto Casilino: oltre 3kg di droga scovati a Torre Maura, gli arresti (Di sabato 30 luglio 2022) Attività di prevenzione contro i reati svolta in queste ore dalla Polizia e in particolare dal distretto Casilino che ricomprende numerose borgate, da Torre Angela fino a Tor Bella Monaca, passando per Giardinetti. Il servizio ad alto impatto svolto dagli agenti ha permesso, tra gli altri, di arrestare tre persone. Ma ecco i particolari. I controlli nelle Metro Nello specifico gli agenti del VI distretto Casilino hanno controllato, a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, le fermate Metro C “Grotte Celoni”, “Bolognetta” e “Finocchio” senza riscontrare violazioni. Le verifiche nei quartieri del distretto Casilino Sono state espletate anche attività antirapina in località Torre Angela, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022) Attività di prevenzione contro i reati svolta in queste ore dalla Polizia e in particolare dalche ricomprende numerose borgate, daAngela fino a Tor Bella Monaca, passando per Giardinetti. Il servizio ad alto impatto svolto dagli agenti ha permesso, tra gli altri, di arrestare tre persone. Ma ecco i particolari. Inelle Metro Nello specifico gli agenti del VIhanno controllato, a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, le fermate Metro C “Grotte Celoni”, “Bolognetta” e “Finocchio” senza riscontrare violazioni. Le verifiche nei quartieri delSono state espletate anche attività antirapina in localitàAngela, ...

