Raz Degan e Paola Barale: il motivo per cui si sono lasciati spunta solo adesso (Di sabato 30 luglio 2022) Paola Barale e il modello israeliano Raz Degan sono stati insieme per moltissimi anni poi all'improvviso di punto in bianco la conduttrice ha annunciato la rottura. Ma cosa è successo in realtà? Perché hanno deciso di lasciarsi? Paola Barale è stata per diverso tempo una delle icone della televisione. Si diceva, ai tempi dei suoi inizi che somigliasse molto alla cantante internazionale Madonna ed era estremamente amata. Era accerchiata da moltissimi fan eppure c'è stato qualche pettegolezzo, come lei stessa ha insinuato, che non le ha permesso di continuare la sua carriera. Si sono dette molte cose su Paola Barale nel corso degli anni e se si pensa che è ormai diverso tempo che non la vediamo sul piccolo schermo, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 30 luglio 2022)e il modello israeliano Razstati insieme per moltissimi anni poi all'improvviso di punto in bianco la conduttrice ha annunciato la rottura. Ma cosa è successo in realtà? Perché hanno deciso di lasciarsi?è stata per diverso tempo una delle icone della televisione. Si diceva, ai tempi dei suoi inizi che somigliasse molto alla cantante internazionale Madonna ed era estremamente amata. Era accerchiata da moltissimi fan eppure c'è stato qualche pettegolezzo, come lei stessa ha insinuato, che non le ha permesso di continuare la sua carriera. Sidette molte cose sunel corso degli anni e se si pensa che è ormai diverso tempo che non la vediamo sul piccolo schermo, ...

rosy1992011 : Io dietro la mia porta in cameretta avevo Raz Degan.. E onestamente non mi dispiacerebbe affatto averlo anche adesso - AvoiceBe : @RamellaUgo @nmirotti Patrick Dempsey e Raz Degan, io sarei a posto!?????? - downeysvoice : Questo è completamente disconnesso dal mondo reale.. ma poi come cazzo recita? Neanche Raz Degan -