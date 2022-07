PS Plus | un’intera saga nel catalogo dei giochi gratis

Leggi su vesuvius

(Di sabato 30 luglio 2022) Sono tante le novità in arrivo con il nuovo Playstation, tra cui anche nuovi tier di abbonamento: con l’offerta arriva anche. È un altro mese ricco di novità per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a Playstation. Infatti non solo troveremo nuovi tier di abbonamento, ma gli utenti avranno anche unaintera: tutti i dettagli. L’ultima novità con il piano tariffario della console (via Ansa Foto)Sono tanissime le novità in arrivo con PlayStation, che adesso è pronta ad offrire diversi tier di abbonamento, i quali offrono diverse selezioni diagli abbonati. Nell’ultimo mese la nuova versione dell’abbonamento Sony, che trovate ...