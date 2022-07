Preghiera del mattino del 30 Luglio 2022: “Aiutami a vincere il male” (Di sabato 30 luglio 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 30 luglio 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle del #Canada, vengo tra voi per incontrare le popolazioni indigene. Spero che, con la grazia… - antoniospadaro : #PapaFrancesco in preghiera davanti alla Madonna di Bonaria, come sempre. Siamo già in pista per decollare ?? alla v… - Avvenire_Nei : “Il messaggio del Papa 1° settembre 2022: 'La sorella madre terra grida. In balia dei nostri eccessi consumistici,… - PaoloTaioli : RT @RovetoArdente: La porta del cuore di Gesù è sempre aperta perché nella preghiera tu possa trovare nutrimento per l'anima. #pensierodel… - franco_tossini : @erretti42 Pensiero politico. La Meloni non sarà mai PdC. Dopo le elezioni si prospetta una grande ammucchiata al c… -