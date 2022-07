Napoli, Ultras Curva B: “Abbiamo deciso di abbonarci” Ecco il comunicato (Di sabato 30 luglio 2022) Gli Ultras della Curva B hanno diramato un comunicato nel quale rivelano che sottoscriveranno l’abbonamento al Calcio Napoli per la prossima stagione. Napoli -Curva B – ABBONAMENTO. gli Ultras della Curva B con un comunicato a sorpresa annunciano che sottoscriveranno l’abbonamento al calcio Napoli etorneranno ad affollare le gradinate del Maradona: “Con il presente comunicato mettiamo a conoscenza gli amici con cui Abbiamo condiviso tanti anni di Curva, la nostra scelta di abbonarci e quindi di adempiere quegli atti burocratici oramai privi delle discriminanti passate per poterlo fare”. Il gruppo ‘Ultras 1972’ nel ... Leggi su napolipiu (Di sabato 30 luglio 2022) GlidellaB hanno diramato unnel quale rivelano che sottoscriveranno l’abbonamento al Calcioper la prossima stagione.B – ABBONAMENTO. glidellaB con una sorpresa annunciano che sottoscriveranno l’abbonamento al calcioetorneranno ad affollare le gradinate del Maradona: “Con il presentemettiamo a conoscenza gli amici con cuicondiviso tanti anni di, la nostra scelta die quindi di adempiere quegli atti burocratici oramai privi delle discriminanti passate per poterlo fare”. Il gruppo ‘1972’ nel ...

napolipiucom : Napoli, Ultras Curva B: 'Abbiamo deciso di abbonarci' Ecco il comunicato #curvaB #napoli #ForzaNapoliSempre… - MaryBoom21 : RT @angianna78: -Smentire cessione conferma la trattativa -Proroga divieto di multiproprietà non rallenta cessione di società già ceduta -R… - borbonico1926 : Stasera celebrano gli ultras per il volantino allegato. Fino a ieri gli davano dei criminali, ignoranti, sospirato… - gcostanzo85 : L'unico vero acquisto che serviva per dare spinta alla campagna abbonamenti Avanti ultras Avanti napoli - gennypreziosi : @lucacerchione @eljuanito82 @___Freak_Out___ @PolliceAzzurro Argomento è uno solo. Goditi il Napoli e fa o tifoso p… -