Morto Roberto Nobile, il Parmesan di “Distretto di Polizia” (Di sabato 30 luglio 2022) Addio a Roberto Nobile. L’attore se n’è andato oggi, all’improvviso, a 74 anni a causa di un malore. Volto noto Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 30 luglio 2022) Addio a. L’attore se n’è andato oggi, all’improvviso, a 74 anni a causa di un malore. Volto noto Perizona Magazine.

