Luciano Pavarotti avrà una stella sulla Walk of Fame di Hollywood: è il quindicesimo italiano della storia (video)

Ci sarà una nuova stella sulla Walk of Fame di Hollywood: quella per il tenore italiano Luciano Pavarotti, scomparso nel 2007 a 71 anni. Ad assegnarla, come da tradizione, la Camera di Commercio di Hollywood. La cerimonia della posa è in programma il prossimo 24 agosto a Los Angeles al 7065 di Hollywood Boulevard. La figlia del tenore, Cristina Pavarotti, sarà presente per accogliere il prestigioso riconoscimento, anche a nome delle altre eredi Lorenza, Giuliana e Alice Pavarotti e Nicoletta Mantovani e interverrà insieme al direttore d'orchestra James Conlon direttore musicale dell'Opera di Los Angeles, che ha avuto un lungo rapporto di collaborazione professionale e ...

