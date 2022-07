Loreto D’Aiuto | Con Azione vive l’agenda Draghi

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 30 luglio 2022) di Erika Noschese Non solo Mariastella Gelmini ma anche Mara Carfagna e, probabilmente, nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche Gigi Casciello e Rossella Sessa. Mentre Forza Italia perde pezzi storici importanti,li conquista. Il partito fondato da Matteo Richetti e Carlo Calenda sembra aver conquistato il cuore degli ex forzisti ma ora l’obiettivo è conquistare anche il voto dei loro elettori. Non tutti i fuoriusciti però potrebbero essere candidati ma “lo spazio c’è per chiunque voglia venire nel nostro entourage regionale e provinciale per lavorare insieme a noi”, ha assicurato il coordinatore cittadino, Donato. “Non ci precludiamo nulla perché la voglia di crescere è tanta e tra persone intelligenti che la pensano allo stesso modo e vivono la politica allo stesso modo può esserci solo un incontro costruttivo”, ha detto poi ...