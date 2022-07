LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Bautista svetta a Most su Razgatl?o?lu e Redding. 5° Bassani (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento a domani con una nuova giornata d’azione a Most (Repubblica Ceca). Un saluto a tutti! 14.47 Scott Redding torna a podio! BMW completa una prova di fatto perfetta che gli ha permesso di sognare un ipotetico attacco a Bautista. 14.45 Quinto posto per Bassani, il migliore degli italiani davanti a Locatelli e Rinaldi. Difficoltà per quest’ultimo, partito in terza posizione. 14.43 Bautista chiude il sabato con 271 punti all’attivo contro i 242 di Rea ed i 223 di Razgatl?o?lu. I tre continuano a lottare con un Mondiale bellissimo. 14.40 La classifica della race-1 del GP della ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa. Appuntamento a domani con una nuova giornata d’azione a). Un saluto a tutti! 14.47 Scotttorna a podio! BMW completa una prova di fatto perfetta che gli ha permesso di sognare un ipotetico attacco a. 14.45 Quinto posto per, il migliore degli italiani davanti a Locatelli e Rinaldi. Difficoltà per quest’ultimo, partito in terza posizione. 14.43chiude il sabato con 271 punti all’attivo contro i 242 di Rea ed i 223 di Razgatl?o?lu. I tre continuano a lottare con un Mondiale bellissimo. 14.40 La classifica della race-1 del GP della ...

zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA: tra poco la race-1 Rinaldi parte 3° - #Superbike #Repubblica… - gponedotcom : A Most è arrivata la pioggia e la prima manche rischia di essere un rebus: Rea scatta dalla pole con Toprak al fian… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubbica Ceca in DIRETTA: Rea svetta in superpole con il nuovo record della pista - #Superbike… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Repubbica Ceca in DIRETTA: ultimi giri per la pole! - #Superbike #Repubbica #DIRETTA: - gponedotcom : Si preannuncia una sfida incandescente tra Toprak, Rea e Alvaro per la caccia alla pole sul tracciato ceco con il m… -