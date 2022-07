LIVE – Inter-Lione, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di sabato 30 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Inter-Lione, amichevole precampionato 2022. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro il Lecce ed tornare dalla caccia del titolo. Appuntamento oggi, sabato 30 luglio, alle ore 20:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TELECRONISTI AGGIORNA LA DIRETTA Inter-Lione ore 20:30 20.20 – Amici di Sportface, benvenuti alla DIRETTA testuale di Inter-Lione. A breve inizierà l’amichevole. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Latestuale di. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro il Lecce ed tornare dalla caccia del titolo. Appuntamento oggi, sabato 30 luglio, alle ore 20:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TELECRONISTI AGGIORNA LAore 20:30 20.20 – Amici di Sportface, benvenuti allatestuale di. A breve inizierà l’. SportFace.

DiMarzio : #SerieA, le amichevoli di sabato 30 luglio: dieci squadre in campo, sfide internazionali per #Inter, #Roma e #Juve - Inter : Matchday e siamo live su @Twitch con le ultime da Cesena per #InterLione ? Entra in live ?? - MCriscitiello : Live Londra - Inter (tramite Busardó) chiede 70 mln al PSG per Skriniar. Non tramontate le piste inglesi. Il Chelse… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Bologna, Shomurodov in prestito. Verona, Simeone verso l'addio - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Verona, Simeone verso l'addio. Doppio colpo Salernitana - La Gazzetta dello Sport -