Il Chelsea chiede Casadei: l'Inter chiede 20 milioni e la recompra (Di sabato 30 luglio 2022) Chelsea su Cesare Casadei Uno dei profili più cercati dell'Inter Primavera Campione d'Italia in carica è sicuramente il centrocampista Cesare Casadei. Il centrocampista azzurro è finito nel mirino del Chelsea, ma la richiesta economica del club nerazzurro oltre alla recompra, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero mandare all'aria l'affare. "«Volete Cesare Casadei? Servono 20 milioni, grazie. E con recompra». Ecco, è andata così tra Inter e Chelsea per il centrocampista campione d'Italia con la Primavera. Gli scout Blues hanno tracciato relazioni eccellenti al tecnico Tuchel: da lì è partita l'offerta da 7 milioni. Rifiutata dall'Inter, che non vuole perdere il controllo ...

