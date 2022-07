Il Bayern Monaco vince la Supercoppa tedesca 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) . Sono gli uomini di Nagelsmann a dominare completamente la prima frazione di gioco: a sbloccare il match ci pensa Musiala al 14esimo minuto. Il centrocampista classe ’03 smarca degli avversari in area e calcia di destro, Gulacsi spiazzato: 1-0 Bayern. Al 32esimo è invece Sadio Mané a ricevere in area da Gnabry e ad appoggiare di destro in rete il doppio vantaggio. Poi è Pavard sul finale di primo tempo a riceve in area un assist perfetto da parte di Musiala e ad insaccare il gol del 3-0. Nella ripresa i bavaresi ripartono con ritmi più bassi, concedendo maggiormente agli avversari. Sono infatti i biancorossi al 55’ a sfiorare la rete dell’1-3, e ad insaccarla due minuti dopo grazie al colpo di testa di Halstenberg. Il Bayern però non ci sta e allunga nuovamente la distanza con il rimpallo fortunoso finito sui piedi di Gnabry. Sul finale i ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) . Sono gli uomini di Nagelsmann a dominare completamente la prima frazione di gioco: a sbloccare il match ci pensa Musiala al 14esimo minuto. Il centrocampista classe ’03 smarca degli avversari in area e calcia di destro, Gulacsi spiazzato: 1-0. Al 32esimo è invece Sadio Mané a ricevere in area da Gnabry e ad appoggiare di destro in rete il doppio vantaggio. Poi è Pavard sul finale di primo tempo a riceve in area un assist perfetto da parte di Musiala e ad insaccare il gol del 3-0. Nella ripresa i bavaresi ripartono con ritmi più bassi, concedendo maggiormente agli avversari. Sono infatti i biancorossi al 55’ a sfiorare la rete dell’1-3, e ad insaccarla due minuti dopo grazie al colpo di testa di Halstenberg. Ilperò non ci sta e allunga nuovamente la distanza con il rimpallo fortunoso finito sui piedi di Gnabry. Sul finale i ...

DiMarzio : #DFLSupercup | Le formazioni ufficiali di @RBLeipzig-@FCBayern - DiMarzio : #Germania | Stasera è in programma la finale di #Supercoppa tra @fcbayern e @RBLeipzig, maestro e allievo della vit… - SkySport : #LipsiaBayern LIVE, la Supercoppa tedesca ora in diretta su Sky Sport Football #SkySport - sportface2016 : Il #BayernMonaco vince la #Supercoppatedesca 2022 - cmdotcom : Il #Bayern vince la Supercoppa di Germania! 5-3 al #Lipsia: segna anche #Mané, debutto per #deLigt… -