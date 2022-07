GP Ungheria, FP3: sulla pioggia svetta Latifi, Leclerc 2° (Di sabato 30 luglio 2022) Verso la qualifica con molte incognite. E' questo il bollettino della terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria , al termine delle quali Nicholas Latifi si è messo davanti a ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 30 luglio 2022) Verso la qualifica con molte incognite. E' questo il bollettino della terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio d', al termine delle quali Nicholassi è messo davanti a ...

infoitsport : LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Latifi beffa Leclerc nella FP3! Alle 16 - infoitsport : F1 GP Ungheria LIVE: pazze FP3, Vettel a muro, Latifi miglior tempo - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Via alle #FP3 in Ungheria, live su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #HungarianGP - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? #FP3 ANOMALE ??? Poca attività in pista causa maltempo ? Sessione in corso (-17'??) LIVE ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? SEB a muro nelle #FP3 ? Sessione in corso dopo la bandiera rossa LIVE ? -