F1 | Lando Norris | “Sono fiducioso per domani | la gomma dura sembra ideale”

(Di sabato 30 luglio 2022)ha espresso alla stampa le proprie impressioni al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, 13ma manifestazione del Mondiale F1 2022. Quarto tempo per l’inglese di McLaren, presente in seconda filaalle spalle del monegasco Charles Leclerc. McLaren conferma di essere molto competitiva contro il cronometro. Il giovane inglese ha saputo replicare in parte quanto accaduto al Paul Ricard, una solida prestazione per il marchio di Woking in un tracciato in cui notoriamente è difficile superare. Il #4 del gruppo ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “davanti ai miei rivali, ho ottenuto la mia miglior qualifica dell’anno. Siamo molto contenti, essere davanti a diversi top team è qualcosa di importante. La macchina che abbiamo qui è stupenda, la medesima della scorsa settimana. Tutto ...