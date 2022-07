F1, Gp Ungheria: Russell in pole a sorpresa. Ferrari beffata: non approfitta del problema per Verstappen (Di sabato 30 luglio 2022) George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Ungheria. Il pilota inglese con un colpo di coda nel finale ha beffato le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Nel primo tentativo Sainz ha dettato legge grazie a tre settori praticamente perfetti. Lo spagnolo è stato l’unico dei big a non commettere errori a differenza di Verstappen e Leclerc che complice qualche sbavatura sono rimasti lontani. Il primo inseguitore in quel momento era George Russell che precedeva di 17 millesimi il monegasco con l’olandese solo settimo. Il primo colpo di scena della qualifica è stata l’eliminazione di Sergio Perez in Q2. Il messicano non ha trovato il giusto feeling con la propria monoposto fin dalle battute inziali della sessione rimanendo fuori dalla lotta per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Georgeconquista laposition del Gran Premio di. Il pilota inglese con un colpo di coda nel finale ha beffato ledi Carlos Sainz e Charles Leclerc. Nel primo tentativo Sainz ha dettato legge grazie a tre settori praticamente perfetti. Lo spagnolo è stato l’unico dei big a non commettere errori a differenza die Leclerc che complice qualche sbavatura sono rimasti lontani. Il primo inseguitore in quel momento era Georgeche precedeva di 17 millesimi il monegasco con l’olandese solo settimo. Il primo colpo di scena della qualifica è stata l’eliminazione di Sergio Perez in Q2. Il messicano non ha trovato il giusto feeling con la propria monoposto fin dalle battute inziali della sessione rimanendo fuori dalla lotta per la ...

