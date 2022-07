Douglas Sirk | magnifica ossessione

00doppiozero : RT @perochan: «C’è una distanza piccolissima che separa la grande arte dalla spazzatura, e quando la spazzatura contiene elemento di follia… - 00doppiozero : RT @Sal_Piombino: Che voglia di Douglas Sirk dopo il pezzone benessere di @perochan per @00doppiozero - SiciliaQueer : RT @FataMorganaWeb: #Sirk è stato uno dei più grandi rivoluzionari del #Novecento poiché ha saputo coniugare l’illusione cinematografica co… - bibliofilosofia : RT @FataMorganaWeb: #Sirk è stato uno dei più grandi rivoluzionari del #Novecento poiché ha saputo coniugare l’illusione cinematografica co… - perochan : RT @enroboh: Douglas Sirk. Non solo melodramma di @perochan -

doppiozero

... "Home of the Brave" di Laurie Anderson del 1986 e soprattutto il meraviglioso "Imitation of Life" didel 1958. Asarà proprio dedicata la retrospettiva principale del Festival. ...Uno dei cuori del festival è tradizionalmente la retrospettiva, quest'anno dedicata al tedesco, che all'avvento del nazismo si rifugiò negli Stati Uniti, dove negli anni '50 realizzò una ... Douglas Sirk. Non solo melodramma di Lorenzo Peroni Germania, fine degli anni ’20 del XX secolo: la prima moglie di un regista teatrale diventa una fanatica nazista, gli sottrae il figlio e ne fa una star del cinema di regime. Negli anni successivi, il ...Il 75. Locarno Film Festival, in programma dal 3 al 13 agosto, ospiterà anche quattro coproduzioni RSI. Nella sezione Panorama Suisse, RSI sarà presente con Hugo in Argentina di Stefano Knuchel, il se ...