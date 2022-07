Covid, oltre un milione di positivi in 2 settimane. Aumentano le reinfezioni, diminuisce l’incidenza – Il report esteso Iss (Di sabato 30 luglio 2022) Continuano ad aumentare le reinfezioni da Coronavirus. Mentre arrivano a 873.791 i casi notificati nel periodo dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022. E risultano essere il 5,4% del totale dei casi registrati in quel periodo. Nell’ultima settimana sale invece a 12,6% la percentuale di reinfezione sui casi segnalati al sistema di sorveglianza. A segnalarlo è l’Istituto Superiore di Sanità nel consueto report esteso settimanale sul Covid in Italia. Nelle due settimane dall’11 al 24 luglio i nuovi casi superano il milione arrivando a quota 1.105.799. Di questi sono morte 738 persone. Da quando è iniziata l’epidemia al 27 luglio i positivi al virus sono stati 20.883.670, di cui 168.075 deceduti. l’incidenza dei casi Nel periodo dal 18 luglio 2022 al ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Continuano ad aumentare leda Coronavirus. Mentre arrivano a 873.791 i casi notificati nel periodo dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022. E risultano essere il 5,4% del totale dei casi registrati in quel periodo. Nell’ultima settimana sale invece a 12,6% la percentuale di reinfezione sui casi segnalati al sistema di sorveglianza. A segnalarlo è l’Istituto Superiore di Sanità nel consuetosettimanale sulin Italia. Nelle duedall’11 al 24 luglio i nuovi casi superano ilarrivando a quota 1.105.799. Di questi sono morte 738 persone. Da quando è iniziata l’epidemia al 27 luglio ial virus sono stati 20.883.670, di cui 168.075 deceduti.dei casi Nel periodo dal 18 luglio 2022 al ...

ladyonorato : Ricordo a @preglias che - oltre ai dati sulle reazioni avverse gravi e letali raccolti dall’EMA - esistono anche st… - Agenzia_Ansa : Covid, Gimbe: 'In 7 giorni -25% casi ma oltre 1.000 decessi'. Infezioni in calo in tutte le regioni. I deceduti aum… - WRicciardi : oltre 200.000 operatori sanitari inglesi hanno sintomi di long covid e cominciano ad avere difficoltà a lavorare, q… - signori_massimo : @intuslegens @Michell90134611 Il governo inglese conferma oltre 2.000 decessi e 400.000 reazioni avverse seguito va… - UbbialiNicole : RT @AlbertoLela: Il Mef comunica che il livello di #Pil è oltre quello del 2019. In sostanza abbiamo completato il recupero della crisi c… -