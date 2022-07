Covid | Iss | la mortalità dei non vaccinati 6 | 5 superiore a chi fa il booster

MediasetTgcom24 : Covid, Iss: registrato in Italia il primo caso della nuova variante Centaurus #centaurus #covid #coronavirus #iss… - Agenzia_Ansa : COVID | Aumentano le reinfezioni e i casi asintomatici. Nell'ultima settimana, secondo l'Iss, la percentuale di rei… - nuova_venezia : Covid: Iss, Omicron 5 all'86%, trovato primo caso Centaurus. Salgono le reinfezioni (12,6%) - mattinodipadova : Covid: Iss, Omicron 5 all'86%, trovato primo caso Centaurus. Salgono le reinfezioni (12,6%) - CorriereAlpi : Covid: Iss, Omicron 5 all'86%, trovato primo caso Centaurus. Salgono le reinfezioni (12,6%) -

...Istituto superiore di sanità sulla pandemia di- 19 . "Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età 12 anni, nel periodo 03/06/2022 - 03/07/2022 - spiega l'...Leggi Anche, areazione a scuola - Il comitato Ideascuola boccia l'e ministero: 'Dopo 4 mesi di attesa nessuna indicazione' Non quindi nuove classi di concorso, nuove cattedre da assegnare ...Il tasso di mortalità per le persone non vaccinate è circa sei volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose booster. Inoltre l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia severa è pari al ...Covid, primo caso con la variante Centaurus in Italia . Lo segnala l'Istituto Superiore di Sanità nel report settimanale ...