Calcio: Szczesny out, Vlahovic e McKennie pronti al debutto in Juve - Real (Di sabato 30 luglio 2022) Il portiere polacco indisponibile per un problema all'adduttore, spazio a Perin TORINO - Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, lascia gli Stati Uniti soddisfatto dopo la tournée di lavoro ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Il portiere polacco indisponibile per un problema all'adduttore, spazio a Perin TORINO - Il tecnico dellantus, Massimiliano Allegri, lascia gli Stati Uniti soddisfatto dopo la tournée di lavoro ...

