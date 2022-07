Bundesliga, niente playoff: si continua con la formula tradizionale (Di sabato 30 luglio 2022) La Bundesliga rimane così com’è, no ai playoff. Nel calcio tedesco che, come tutti in Germania, si prepara a fare i conti nei prossimi mesi con la crisi energetica, cresce la richiesta di cambiare il format della Bundesliga, perché sarebbe forse l’unico modo per interrompere il dominio del Bayern Monaco, nel 2022 campione nazionale per il decimo anno consecutivo. L’idea era quella di introdurre i play off al termine della stagione regolare ma, nel giorno della finale di Supercoppa tra Bayern e Lipsia il direttore del marketing di ‘Bundesliga International’, Peer Naubert, garantisce che il campionato rimarrà così com’è. “Noi dobbiamo fare in modo di rinforzare la concorrenza – le sue parole – e non di indebolire la squadra campione. Certo vorremmo che tornasse una maggiore competitività, ma non pensiamo ai play off, è ... Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Larimane così com’è, no ai. Nel calcio tedesco che, come tutti in Germania, si prepara a fare i conti nei prossimi mesi con la crisi energetica, cresce la richiesta di cambiare il format della, perché sarebbe forse l’unico modo per interrompere il dominio del Bayern Monaco, nel 2022 campione nazionale per il decimo anno consecutivo. L’idea era quella di introdurre i play off al termine della stagione regolare ma, nel giorno della finale di Supercoppa tra Bayern e Lipsia il direttore del marketing di ‘International’, Peer Naubert, garantisce che il campionato rimarrà così com’è. “Noi dobbiamo fare in modo di rinforzare la concorrenza – le sue parole – e non di indebolire la squadra campione. Certo vorremmo che tornasse una maggiore competitività, ma non pensiamo ai play off, è ...

