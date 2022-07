Avete mai visto la figlia di Flavio Briatore? Ha 18 anni ed è bellissima (Di sabato 30 luglio 2022) Il noto imprenditore Flavio Briatore, protagonista dello star system mondiale, ha una splendida figlia. Con lei il rapporto è idilliaco e si vedono spesso. Lei è la figlia di Flavio Briatore e della modella tedesca Heidi Klum. Va subito detto, però, che non è stata riconosciuta dal padre, mentre invece è stata adottata dal cantante inglese Seal, ex compagno della madre, con la quale la top model ha avuto 3 figli. La ragazza si chiama Helene Boshoven Klum ed ha 18 anni. Con l’importante vip sembra che Helene abbia comunque mantenuto un rapporto molto stretto e sereno. Inoltre molti notano una grande somiglianza tra lei e il padre biologico. Chi è Helene (Leni) Klum, la figlia di Briatore? La figlia di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 30 luglio 2022) Il noto imprenditore, protagonista dello star system mondiale, ha una splendida. Con lei il rapporto è idilliaco e si vedono spesso. Lei è ladie della modella tedesca Heidi Klum. Va subito detto, però, che non è stata riconosciuta dal padre, mentre invece è stata adottata dal cantante inglese Seal, ex compagno della madre, con la quale la top model ha avuto 3 figli. La ragazza si chiama Helene Boshoven Klum ed ha 18. Con l’importante vip sembra che Helene abbia comunque mantenuto un rapporto molto stretto e sereno. Inoltre molti notano una grande somiglianza tra lei e il padre biologico. Chi è Helene (Leni) Klum, ladi? Ladi ...

