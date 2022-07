Assunzioni docenti 2022: se si rinuncia ad alcune province e non si trova posto in quelle scelte, si perde il ruolo (Di sabato 30 luglio 2022) L'aspirante all'immissione in ruolo, che lo scorso anno ha rinunciato per alcune province nell'ambito della prima fase della procedura, non potrà partecipare alle Assunzioni per l'a.s. 2022/23. Ecco perché. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 luglio 2022) L'aspirante all'immissione in, che lo scorso anno hato pernell'ambito della prima fase della procedura, non potrà partecipare alleper l'a.s./23. Ecco perché. L'articolo .

LuigiGallo15 : Che bella notizia! La scuola diventa un luogo migliore, si procede con le assunzioni a tempo indeterminato per i do… - orizzontescuola : Assunzioni docenti 2022: se si rinuncia ad alcune province e non si trova posto in quelle scelte, si perde il ruolo - laleggepertutti : #Scuola: al via assunzioni di massa degli #Insegnanti - - lacittanews : Di redazione Dal 4 all’8 agosto 2022 è possibile presentare le domande per la call veloce, la proce… - Majden3 : RT @Ticonsiglio: ??Assunzioni scuola 2022 2023: 100 mila posti di lavoro Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato nuove assunzioni nella scu… -