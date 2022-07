Amichevole Napoli-Maiorca: dove vedere la diretta TV e streaming (Di sabato 30 luglio 2022) Il Napoli sta intensificando il lavoro per iniziare nei migliori dei modi la nuova stagione di Serie A. Domani sera, domenica 31 luglio, gli azzurri scenderanno in campo per disputare la quarta Amichevole pre-campionato che si terrà contro gli spagnoli del Maiorca. A questo punto, andiamo a vedere qualche dettaglio in più della sfida, come schiereranno i loro uomini i due tecnici e dove vedere la diretta TV e streaming del match. In seguito alle vittorie nelle prime amichevoli contro la Bassa Anaunia ed il Perugia a Dimaro e dopo il pareggio per 2-2 maturato nel primo test a Castel di Sangro contro i turchi dell’Adana Demirspor, il Napoli è pronto a disputare il suo quarto test pre-campionato rappresentato dal ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Ilsta intensificando il lavoro per iniziare nei migliori dei modi la nuova stagione di Serie A. Domani sera, domenica 31 luglio, gli azzurri scenderanno in campo per disputare la quartapre-campionato che si terrà contro gli spagnoli del. A questo punto, andiamo aqualche dettaglio in più della sfida, come schiereranno i loro uomini i due tecnici elaTV edel match. In seguito alle vittorie nelle prime amichevoli contro la Bassa Anaunia ed il Perugia a Dimaro e dopo il pareggio per 2-2 maturato nel primo test a Castel di Sangro contro i turchi dell’Adana Demirspor, ilè pronto a disputare il suo quarto test pre-campionato rappresentato dal ...

NCN_it : UFFICIALE – #Napoli-#Maiorca in pay per view: la produzione dell'evento sarà curata del club azzurro… - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #Napoli vs #Mallorca | Amichevole in diretta anche su Facebook - sportface2016 : #Napoli vs #Mallorca | Amichevole in diretta anche su Facebook - zazoomblog : L’amichevole Napoli-Mallorca in pay per view (10 euro) su Facebook e Sky - #L’amichevole #Napoli-Mallorca #euro) - sscalcionapoli1 : Maiorca, i convocati per l’amichevole col Napoli: c’è l’ex Lazio Muriqi -