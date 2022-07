Altro che decisivi | ecco i veri dati che smontano Calenda

rulajebreal : Altro che 'prima gli italiani', prima Putin! #Salvini #Lega - borghi_claudio : I giornali di sinistra di domani sono più o meno: titolo: 'LE TRAME RUSSE DI SALVINI CONTRO DRAGHI' svolgimento: '… - VittorioSgarbi : Quanto cattiveria sulla Meloni. E quanti pregiudizi. Neanche Fini fu così tanto osteggiato. La risposta a questo im… - yoghi1954 : Sentito alla protesta: 'Gli arabi sono nazisti' e 'la sinistra è traditrice'. Il bue che dà del cornuto all’asilo… - GiorgiaPremier : RT @GiorgiaMeloni: La sinistra teme il giudizio del popolo italiano. Altro che democratici... -

Tuttosport

Ma da un lato c'è da governare uno dei sette Paesi più industrializzati al mondo e dall'c'è un contratto con l'Europavale 230 miliardi di euro e il partito di Giorgia Meloni è l'unico a ...Da poco sono stati aggiudicati i bandi per i lavori sulla tratta, ma se il fratino sembra definitivamente uscito di scena, riunioni e tavoli ancora serviranno a dirimere una questione tutt'... De Ligt, altro che Sarri: scelse la Juve per Raiola e soldi “Ci siamo attivati- racconta il presidente Aido Tavullia Federico Del Baldo- e abbiamo pensato di coinvolgere l’artista locale Maria Bartolucci (Mad Marie Disegns ) tra l’altro anche nostra donatrice.“Oggi il M5S, dopo aver fatto cadere il governo che aveva contributo a formare, dopo aver fatto venir meno quel progetto del campo progressista inaugurato, tra l’altro, in occasione delle elez ...