Addio a Roberto Nobile: era stato Parmesan in "Distretto di Polizia" (Di sabato 30 luglio 2022) È sopraggiunta nelle ultime ore, grazie a una notizia diffusa dal Corriere della Città, la morte dell'attore Roberto Nobile, uno dei volti simbolo della fiction all'italiana. Aveva 75 anni: era nato nel 1947 a Verona, ma aveva origini ragusane e da tempo viveva a Roma. Roberto Nobile, la carriera e l'amicizia con Nanni Moretti Roberto Nobile alla presentazione degli episodi del Commissario MontalbanoAveva recitato in alcune delle fiction più importanti e celebri della storia della televisione italiana. Aveva infatti dato il volto ad Antonio Parmesan in Distretto di Polizia, ma si era speso anche sul set de La Piovra, Ultimo, Don Matteo e Il Commissario Montalbano. L'ultima apparizione televisiva risale al 2020, in cui recitava al ...

