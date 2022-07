Una bambina di 9 anni è stata uccisa a coltellate (Di venerdì 29 luglio 2022) Orrore nel Regno Unito, dove una bambina di 9 anni è stata accoltellata a morte nella contea del Lincolnshire, a Boston, cittadina inglese da cui ha poi preso il nome la più nota capitale americana del Massachusetts. La polizia ha... Leggi su europa.today (Di venerdì 29 luglio 2022) Orrore nel Regno Unito, dove unadi 9accoltellata a morte nella contea del Lincolnshire, a Boston, cittadina inglese da cui ha poi preso il nome la più nota capitale americana del Massachusetts. La polizia ha...

fattoquotidiano : Treviso, bambina di 8 anni annegata durante una gita al lago con il centro estivo - rtl1025 : ?? Lascia per 6 giorni la sua bambina di 1 anno e mezzo da sola a casa a #Milano e quando è tornata l'ha trovata mor… - nostalgiacanag2 : Mia figlia camminava su questa aiuola. Un signore mi ha detto di farla scendere. Non ho voluto fare polemica ma avr… - hyo2tae : @yonsjn ho cercato MA LEI SEMBRA UNA BAMBINA E LUI UN TRENTENNE - gherbitz : @mentecritica @repubblica Alt. E lo stesso Paese in cui nessuno si é accorto di una bambina lasciata sola per interi weekend e oltre? -