Ultime Notizie – Elezioni 2022 | martedì riunione sherpa centrodestra sui collegi

(Di venerdì 29 luglio 2022) La prossima settimana ilentrerà nel vivo della trattativa suielettorali, in vista dellepolitiche del 25 settembre. E si aprirà il suk su quelli ‘sicuri’. Dopo il vertice fiume di mercoledì scorso, conclusosi con l’accordo sulla premiership e la ripartizione degli uninominali,dovrebbero tornare a riunirsi i leader per fare il punto della situazione, ma non ci sono conferme a riguardo. Di certo, raccontano fonti parlamentari, alle 10.30, presso gli uffici del gruppo Lega a Montecitorio si terrà unacon gli esperti di ciascun partito della coalizione, i cosiddetti. Stiamo parlando di Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli per Fdi; Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti per la Lega; il ...

