Sondaggio per il centrocampista del Napoli: ci prova la Juventus (Di venerdì 29 luglio 2022) La Juventus deve correre ai ripari dopo l’infortunio di Paul Pogba. Il francese potrebbe scegliere di non operarsi, provando a giocare il Mondiale ma correndo più rischi in futuro, oppure di finire sotto i ferri e trovando più garanzie per il domani, potendo però rientrare soltanto nel 2023. L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sui possibili piani dei bianconeri che, in caso Pogba optasse per la seconda opzione, dovrebbero necessariamente intervenire ancora sul mercato. Per questo motivo, secondo il quotidiano, è tornato di moda il nome di Fabian Ruiz – già accostato alla Juventus in passato – che continua a rifiutare le proposte di rinnovo del Napoli. FOTO: Getty – Napoli Fabian RuizIl contratto dello spagnolo, infatti, scade tra meno di dodici mesi e per lui De Laurentiis continua a ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) Ladeve correre ai ripari dopo l’infortunio di Paul Pogba. Il francese potrebbe scegliere di non operarsi,ndo a giocare il Mondiale ma correndo più rischi in futuro, oppure di finire sotto i ferri e trovando più garanzie per il domani, potendo però rientrare soltanto nel 2023. L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sui possibili piani dei bianconeri che, in caso Pogba optasse per la seconda opzione, dovrebbero necessariamente intervenire ancora sul mercato. Per questo motivo, secondo il quotidiano, è tornato di moda il nome di Fabian Ruiz – già accostato allain passato – che continua a rifiutare le proposte di rinnovo del. FOTO: Getty –Fabian RuizIl contratto dello spagnolo, infatti, scade tra meno di dodici mesi e per lui De Laurentiis continua a ...

