Raspadori Napoli | trattativa ad oltranza | colpo possibile

(Di venerdì 29 luglio 2022)avanzata per! Ilvuole puntarci forte Ilvuole puntare forte su Giacomoe sta provando in tutti i modi a convincere il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Carnevali conferma: 'Il Napoli ci ha chiesto Raspadori, vediamo come finirà' - Gazzetta_it : Sassuolo, il d.s. Carnevali: 'Il Napoli ci ha chiesto Raspadori. E Frattesi...' #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli vuole #Raspadori, che ha già detto di sì. Il @SassuoloUS non vuole cedere. La situaz… - GianMar06498053 : Il #Napoli entro la prima settimana di agosto tenterà di chiudere le operazioni legate al portiere, #Simeone (con u… - Calciomercatin1 : Il #napoli ha praticamente preso #Raspadori ?????? #Calciomercato -

L'addio di Petagna al, direzione Monza, accende il mercato del club azzurro, che nei prossimi giorni potrebbe ... Nel mirino di Aurelio De Laurentiis anche, valutato 35 milioni di euro ...Carnevali su- Ilè alla ricerca di un nuovo attaccante e, nelle ultime ore, il profilo che sta prendendo maggiore quota risponderebbe al nome di Giacomodel Sassuolo . Agli azzurri il ..."Simeone o Raspadori, l'ora della scelta" scrive Il Mattino sul mercato del Napoli. Petagna in partenza verso Monza, il club azzurro va alla caccia del sostituto.ForzAzzurri.net - Trattativa avanzata per Raspadori! Il Napoli vuole puntarci forte Il Napoli vuole puntare forte su Giacomo Raspadori e sta provando in tutti i modi a ...