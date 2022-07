RAI – Zielinski sblocca Raspadori al Napoli, vertice tra De Laurentiis e Carnevale (Di venerdì 29 luglio 2022) Calciomercato Napoli la pista che porta a Giacomo Raspadori del Sassuolo è sempre viva. Aurelio De Laurentiis si sta interessando in prima persona al giocatore e sta trattando con il Sassuolo con Cristiano Giuntoli. La volontà degli azzurri è forte. Ciro Venerato della Rai durante il Tg Sport il Napoli ha confermato la notizia già anticipata da altri esperti di calciomercato: “La società azzurra ha trovato un accordo con il giocatore per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro, più 500 mila euro di bonus. Lo stipendio sarebbe triplicato, dato che ora guadagna 800 mila euro“. Ciro Venerato conferma anche l’offerta del Napoli al Sassuolo: “De Laurentiis offre 25 milioni di euro“. In questo momento la volontà del giocatore è fondamentale, perché ha fatto capire alla società di voler ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 29 luglio 2022) Calciomercatola pista che porta a Giacomodel Sassuolo è sempre viva. Aurelio Desi sta interessando in prima persona al giocatore e sta trattando con il Sassuolo con Cristiano Giuntoli. La volontà degli azzurri è forte. Ciro Venerato della Rai durante il Tg Sport ilha confermato la notizia già anticipata da altri esperti di calciomercato: “La società azzurra ha trovato un accordo con il giocatore per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro, più 500 mila euro di bonus. Lo stipendio sarebbe triplicato, dato che ora guadagna 800 mila euro“. Ciro Venerato conferma anche l’offerta delal Sassuolo: “Deoffre 25 milioni di euro“. In questo momento la volontà del giocatore è fondamentale, perché ha fatto capire alla società di voler ...

