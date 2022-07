Quante posizioni stanno guadagnando Franco Agamenone e Giulio Zeppieri nel ranking ATP e dove possono arrivare a Umago (Di venerdì 29 luglio 2022) Il torneo ATP 250 Umago 2022 di tennis ha visto le vittorie al secondo turno di Franco Agamenone e Giulio Zeppieri: i due qualificati azzurri sulla terra battuta croata hanno così incamerato 57 punti a testa (45 nel tabellone principale e 12 per la qualificazione) nel ranking ATP. Entrambi andranno a ritoccare il best ranking: Agamennone è stato al massimo al numero 136, ed ora è virtualmente al numero 120, mentre Zeppieri aveva raggiunto al massimo il numero 164 ed ora è già al 150° posto virtuale. Oggi gli azzurri possono fare un ulteriore salto. Con gli ulteriori 45 punti in palio oggi, infatti, Agamennone salirebbe da 455 a 500, portandosi al 108° posto, mentre Zeppieri da quota 362 andrebbe a 407, per il 133° ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Il torneo ATP 2502022 di tennis ha visto le vittorie al secondo turno di: i due qualificati azzurri sulla terra battuta croata hanno così incamerato 57 punti a testa (45 nel tabellone principale e 12 per la qualificazione) nelATP. Entrambi andranno a ritoccare il best: Agamennone è stato al massimo al numero 136, ed ora è virtualmente al numero 120, mentreaveva raggiunto al massimo il numero 164 ed ora è già al 150° posto virtuale. Oggi gli azzurrifare un ulteriore salto. Con gli ulteriori 45 punti in palio oggi, infatti, Agamennone salirebbe da 455 a 500, portandosi al 108° posto, mentreda quota 362 andrebbe a 407, per il 133° ...

