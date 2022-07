Quando esce la terza stagione di Locke & Key? Ecco la data di uscita ufficiale (Di venerdì 29 luglio 2022) Locke & Key, la serie televisiva Netflix con protagonisti i tre fratelli Locke – Tyler, Kinsey e Bode – interpretati rispettivamente dagli attori Connor Jessup, Emilia Jones e Jackson Robert Scott, sta per tornare con i nuovi episodi della terza e ultima stagione. Rispetto alle prime due stagioni, il numero di episodi diminuisce da 10 a 8: a meno puntate corrisponderà però una minaccia molto più grande, la più temibile che la famiglia Locke abbia mai dovuto affrontare. Quale sarà il destino di Nina (interpretata dall’attrice Darby Stanchfield) e dei suoi tre figli? Per scoprirlo non ci resta che aspettare il giorno di uscita dell’ultima ed entusiasmante stagione. Locke & Key: ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 29 luglio 2022), la serie televisiva Netflix con protagonisti i tre fratelli– Tyler, Kinsey e Bode – interpretati rispettivamente dagli attori Connor Jessup, Emilia Jones e Jackson Robert Scott, sta per tornare con i nuovi episodi dellae ultima. Rispetto alle prime due stagioni, il numero di episodi diminuisce da 10 a 8: a meno puntate corrisponderà però una minaccia molto più grande, la più temibile che la famigliaabbia mai dovuto affrontare. Quale sarà il destino di Nina (interpretata dall’attrice Darby Stanchfield) e dei suoi tre figli? Per scoprirlo non ci resta che aspettare il giorno didell’ultima ed entusiasmante: ...

