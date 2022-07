Prete russo colpisce con una croce un altro sacerdote della Chiesa ucraina - VIDEO (Di venerdì 29 luglio 2022) Un Prete del patriarcato di Mosca ha aggredito un rappresentante della Chiesa ucraina colpendolo con la croce che portava al collo durante il funerale di un soldato ucraino in un villaggio rurale. Lo riferiscono... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 29 luglio 2022) Undel patriarcato di Mosca ha aggredito un rappresentantecolpendolo con lache portava al collo durante il funerale di un soldato ucraino in un villaggio rurale. Lo riferiscono...

