Papa alla Chiesa canadese | “Mai più abusi”

(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “Mai più”. Ilparlanella cattedrale di Notre Dame di Quebec: “Penso in particolare aglisessuali commessi contro minori e persone vulnerabili, scandali che richiedono azioni forti e una lotta irreversibile”. Bergoglio fa nuovamente mea culpa per glinei confronti dei nativi canadesi: “Io vorrei, insieme a voi, chiedere ancora perdono a tutte le vittime. Il dolore e la vergogna che proviamo deve diventare occasione di conversione: mai più! E, pensando al cammino di guarigione e riconciliazione con i fratelli e le sorelle indigeni, mai più la comunità cristiana si lasci contaminare dall’idea che esista una superiorità di una cultura rispetto ad altre e che sia legittimo usare mezzi di coercizione nei riguardi ...

matteosalvinimi : Un tragica notizia. La Lega perde un giovane papà, militante e consigliere comunale a Pieve di Soligo (Treviso). Un… - vaticannews_it : ????Oggi il #Papa dedicherà l'intera giornata alla Chiesa canadese, prima ai fedeli e poi ai rappresentanti del clero… - LaVeritaWeb : Il Pd ha finalmente mollato lavoratori e ceti deboli per abbracciare ricchi e banchieri. Ma è sempre alla ricerca d… - imusumarra : RT @vaticannews_it: ???? Il #Papa incontra il clero, prega alla tomba di San Francesco de Laval. Chiede perdono per le vittime di abusi; invi… - notneriza : nodo alla gola perché rivoglio il rapporto che avevo una volta con papà -

In queste ore la vicenda non può non riportaremente quella di Diana Pifferi, morta di stenti a Milano a soli 18 mesi dopo essere stata lasciata a se stessa dalla madre Alessia per sei ...Ilha detto chiaramente che ci sono le lobbies dietro alle scelte della politica. In ... Soldi pubblici, tanti soldi pubblici, tolti alle scuole, agli ospedali, agli investimenti,manutenzione,...(Adnkronos) – “Mai più abusi”. Il Papa parla alla Chiesa canadese nella cattedrale di Notre Dame di Quebec: “Penso in particolare agli abusi sessuali commessi contro minori e persone vulnerabili, ...Lo fa Francesco davanti al clero, con parole che tracciano le linee ecclesiologiche della presenza della Chiesa cattolica nella società Io vorrei, insieme a voi, chiedere ancora perdono a tutte le vit ...