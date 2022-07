M5S, no deroga a regola 2 mandati: cosa dicono i grillini (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Nessuna deroga al tetto dei due mandati. La decisione, a quanto si apprende, è stata già comunicata dal leader del movimento Giuseppe Conte ai ‘veterani’ del M5S. Saltano, dunque, nomi storici del Movimento tra cui Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, artefice dell’approdo di Conte nel M5S. Ecco cosa ne pensano i pentastellati. BRESCIA – No alla deroga al tetto dei due mandati? “Nulla da commentare, ci è stato detto da settimane. cosa posso dire…” risponde all’Adnkronos Giuseppe Brescia, deputato M5S alla seconda legislatura e presidente della Commissione affari costituzionali di Montecitorio. La scelta di confermare la regola del doppio mandato rischia di disincentivare molti eletti ad impegnarsi nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Nessunaal tetto dei due. La decisione, a quanto si apprende, è stata già comunicata dal leader del movimento Giuseppe Conte ai ‘veterani’ del M5S. Saltano, dunque, nomi storici del Movimento tra cui Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, artefice dell’approdo di Conte nel M5S. Eccone pensano i pentastellati. BRESCIA – No allaal tetto dei due? “Nulla da commentare, ci è stato detto da settimane.posso dire…” risponde all’Adnkronos Giuseppe Brescia, deputato M5S alla seconda legislatura e presidente della Commissione affari costituzionali di Montecitorio. La scelta di confermare ladel doppio mandato rischia di disincentivare molti eletti ad impegnarsi nella ...

davidallegranti : Nessuna deroga nel M5S, il limite dei due mandati sarà rispettato. Al prossimo giro restano fuori dal Parlamento Ro… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte smentisce i retroscena su Grillo: “Nessun aut aut”. In corso vertice di centrodestra:… - lorepregliasco : Intanto le agenzie riportano che il M5S avrebbe deciso di non concedere nessuna deroga al tetto dei due mandati - telodogratis : M5S, no deroga a regola 2 mandati: cosa dicono i grillini - danieledv79 : RT @ComVentotene: Nessuna deroga ai due mandati nel M5S. Spiaze per la Taverna, Crimi e tanti altri finissimi intellettuali grillini. -